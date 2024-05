O guardanapo com que Messi assinou o primeiro contrato profissional com o Barcelona, aos 13 anos, vai a leilão com um valor mínimo de 348 mil euros.

Segundo o The Athletic, a ação vai ter início esta quarta-feira, em Londres. Inicialmente estava previsto começar em março, mas foi adiado para maio.

A escrita do guardanapo, diga-se, foi de Carles Rexach, na altura treinador da formação do Barcelona, e assinado depois por Messi, em dezembro de 2000.

O documento, diga-se, está na posse de Horacio Gaggioli, antigo empresário do internacional argentino.

O leilão é da responsabilidade da casa Bonhams, em Londres, e decorrerá até 17 de maio.