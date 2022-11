Ainda elegível para a deslocação do Barcelona a casa do Osasuna, o último antes da paragem para o Mundial do Qatar, Gerard Piqué realizou neste sábado o último jogo da carreira em Camp Nou.

Após a vitória sobre o Almería por 2-0, o ainda capitão culé pegou no microfone e dirigiu-se às mais de 90 mil pessoas que preencheram as bancadas e começou por agradecer a colegas, staff, direção e a todos os funcionários do Barcelona que o ajudaram ao longo de uma carreira maioritariamente dedicada a um só clube.

A meio do discurso parou e Camp Nou, com aplausos, deu-lhes forças para continuar. «Uma relação de tanto amor, de tanta paixão... creio que era o momento de darmos espaço um a outro, deixar respirar. E estou convencido de que no futuro voltarei a estar aqui. Isto não é uma despedida. Há uns anos também fui embora e depois voltei. Nasci e morrerei aqui. Viva o Barça», rematou o jogador sobre o qual muitos adeptos dizem ter perfil de presidente.

Já depois do jogo, em declarações à DAZN, Piqué recordou as emoções sentidas no momento em que foi substituído aos 83 minutos e fez uma revelação. «Na substituição pensei que me estava a sair um peso de cima. Estes últimos meses não foram nada fáceis. Fico com a felicidade de ter dado tudo. Houve dias em que correu pior ou melhor, mas dei tudo e isso deixa-me orgulhoso. Saio tranquilo, feliz e com o sentimento de dever cumprido.»

Gerard Piqué foi formado no Barcelona, mas deixou o clube, ainda adolescente, para jogar no Manchester United. Em 2008, com 21 anos, voltou ao emblema catalão para 15 temporadas que resultaram em perto de 30 títulos e mais de 600 jogos oficiais.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN