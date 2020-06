20 anos depois, a polémica transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid ainda faz correr muita tinta. Em entrevista ao El Español, Juan Gaspart, presidente dos culés na altura, recordou a situação e chamou o antigo internacional português de «traidor».

«Na noite em que fui eleito presidente, o melhor jogador do futebol espanhol, Luís Figo, saiu para o Real Madrid. Foi uma jogada suja, noturna e assustadora do meu bom amigo Florentino Pérez [presidente do Real Madrid]. Não comecei com um bom pé», começou por dizer.

«Figo foi um traidor, brincou comigo. Nessa mesma noite ligou-me e disse: ‘Juan, tenho dois bilhetes. Um para Madrid e outro para Barcelona.’ Eu respondi: ‘Vou buscar-te ao aeroporto.’ Ele acrescentou: ‘O meu representante assinou um documento com o Real Madrid. Se não assino, tenho de pagar 500 milhões pesetas [moeda espanhola na altura]. Se você me garantir que o Barcelona paga esse valor, fico.’» prosseguiu.

«A jogada de Florentino foi sensacional. Se contratava o Figo, genial. Se não, tinha 500 milhões para pagar a todos os sócios. Insisti: disse ao Figo que pagaríamos esse valor. Mas ele pediu-me que fosse buscar uma garantia ao banco, à meia-noite! Não podia fazer isso! Dei-lhe a garantia do Barcelona, de que assumiríamos o nosso compromisso. E ele foi para o Real Madrid», atirou.