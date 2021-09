Numa altura em que o lugar como treinador do Barcelona parece estar em perigo devido aos resultados, Ronald Koeman compareceu esta quarta-feira perante os jornalistas, mas, em vez de fazer a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Cádiz, limitou-se a ler um comunicado e saiu.

Leia o que dizia o comunicado e veja as imagens no vídeo abaixo:

«Bom dia a todos, o clube está comigo numa situação de reconstrução. A situação financeira do clube está ligada ao desempenho desportivo, e vice-versa. Isso significa que nós, como equipa, temos que reconstruir o plantel sem poder fazer grandes investimentos. Isso leva tempo.

Os jovens podem tornar-se nas novas estrelas mundias em dois anos. O lado positivo é que os jovens terão oportunidades como Xavi e Iniesta tiveram nos seus dias. Mas é preciso paciência.

Ficar no topo da Liga seria um sucesso. O futebol europeu é uma boa escola para esses talentos. Na Champions League não se pode, esperar milagres. A derrota com o Bayern tem de ser abordada nesta perspectiva. Tudo tem que estar sustentado em palavras e ações, apoiando o processo que estamos a realizar.

Eu sei que a imprensa conhece esse processo. Não é a primeira vez na história do Barcelona que isso acontece. Contamos com o vosso apoio nos momentos difíceis. Como equipa e jogadores estamos muito, muito felizes, com o apoio dos adeptos como aquele que o Barcelona teve no jogo contra o Granada».