O antigo capitão do Barcelona Carles Puyol aumentou a especulação em torno da possível saída de Lionel Messi do Barcelona, ao deixar uma mensagem de apoio ao avançado argentino, que ao longo da sua vida só conheceu um clube como profissional.

O jogador terá pedido pedido para sair do Barcelona, através de um comunicado enviado ao clube, segundo avançou esta tarde o canal argentino TyC Sports.

«Respeito e admiração, Leo. Todo o meu apoio, amigo», pode ler-se na publicação do espanhol, antigo colega equipa do internacional argentino. O comentário mereceu o aplauso de Luis Suárez, avançado uruguaio com quem Ronald Koeman não contará na próxima época no Barcelona.

👏👏 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Entretanto, segundo a France Press, fonte do Barcelona terá confirmado que Messi comunicou via fax a intenção de acionar a cláusula unilateral para a saída do clube.

La superstar argentine du FC Barcelone Lionel Messi, en contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec le Barça, a communiqué au club via fax qu'il souhaite "unilatéralement" résilier son contrat, a confirmé aujourd'hui à l'AFP une source au sein du club catalan #AFP pic.twitter.com/0yFmUg5NdV — Agence France-Presse (@afpfr) August 25, 2020

De referir que o contrato de Messi, tal como tinha acontecido com o de Iniesta, tem uma cláusula que prevê que o jogador possa pedir a resolução do contrato no final de cada temporada, pelo que se o jogador o fizer, é livre de assinar por qualquer equipa.