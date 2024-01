O Barcelona defronta esta quarta-feira o Osasuna, e por isso houve conferência de imprensa de antevisão à partida para Xavi Hernández.

Ora, na sessão de perguntas e respostas, pouco se falou do Osasuna: o tema central foi a demissão do técnico dos culés no final da época, anunciada pelo próprio no passado sábado, após a derrota frente ao Villarreal.

O treinador de 44 anos falou sobre a «crueldade» que é treinar o Barcelona, clube no qual também já tinha feito quase toda a carreira como jogador.

«É assim que me sinto. É assim. Fazem-te sentir um inútil todos os dias. Quando conversei com o Pep [Guardiola], ele disse-me isso. Vi o Luis Enrique sofrer. Temos de refletir. Temos um problema com as exigências desta posição. Parece que estamos a arriscar a vida a toda a hora. É por isso que digo que é cruel, não é agradável», afirmou, citado pelo Mundo Deportivo.

«Creio que não se valorizou o suficiente o trabalho feito e isso gera um desgaste. É a minha sensação. Não é por não aguentar a pressão. Chegámos num dos momentos mais difíceis da história do clube», disse também.

Xavi confessou que ficou surpreendido com a reação dos jogadores blaugranas: «Surpreenderam-me as mensagens e as chamadas. Vieram muitos jogadores falar comigo individualmente. A mim o que me importa mais é a qualidade humana. Há futebolistas que me emocionaram. O meu anúncio é para que a reação seja positiva. (…) Quero que a equipa seja a melhor nestes quatro meses. Há que dar um passo em frente. Dependemos muito que os jogadores estejam inspirados.»

Apesar do adeus, Xavi não descarta um regresso ao Barcelona: «Não descarto voltar. Estou disponível para o que o clube precise, mas agora penso que não precisa de mim. Já tinha decidido. Creio que não se valoriza o trabalho.»

O Barcelona, de João Félix e João Cancelo, defronta esta quarta-feira o Osasuna, a partir das 18h00.