O Benfica venceu este sábado o clássico com o FC Porto, de forma clara, em jogo da segunda jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol.

Num duelo entre os dois finalistas da época passada, o atual campeão triunfou por 99-75.

Na Luz, as águias foram quase sempre superiores aos dragões, e ao intervalo já venciam por 20 pontos de vantagem, 60-40. No início da etapa complementar, o conjunto azul e branca ainda esboçou uma reação e reduziu para dez os pontos de desvantagem, mas na reta final o Benfica voltou a ser mais forte e elevou para outros números o resultado.

Individualmente, Aaron Broussard foi o grande destaque dos encarnados, com 26 pontos, cinco ressaltos e seis assistências. No FC Porto, Teyvon Myers foi o mais inconformado: 21 pontos, três ressaltos e três assistências.

Com este resultado, o Benfica assume à condição o primeiro lugar da tabela classificativa, com 44 pontos, mais um do que o FC Porto. O Sporting tem 42, mas menos um jogo do que os rivais.