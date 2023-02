56 pontos e 33 ressaltos são números impressionantes em qualquer contexto. Porém, e se estivermos a falar de um rapaz de apenas 13 anos?

Mahamadou Landoure é o nome do jovem prodígio de 2,11 metros (!), que promete vir a dar que falar no mundo do basquetebol.

O jovem poste do Real Madrid apresentou números impressionantes diante do rival Barcelona na final da Minicopa Endesa, um dos mais prestigiados torneios de formação em Espanha.

O jovem de origem maliana foi eleito o MVP da partida, após ter sido o grande destaque no triunfo madridista, diante de oito mil pessoas, num torneio onde já brilharam nomes agora em destaque na NBA, como Luka Doncic ou Ricky Rubio.

Veja a incrível exibição de Mahamadou Landoure: