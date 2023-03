Grande jogo no Dragão Arena a partir do meio-dia com FC Porto e Sporting com possibilidades de chegarem ao topo da classificação, depois da derrota, na véspera, do Benfica diante da Oliveirense.

A classificação será fator de motivação para os dois emblemas, tendo em conta que o Benfica soma 45 pontos, o Sporting 44 e o FC Porto 43. Assim, os leões têm a oportunidade de destacarem-se como líderes, enquanto os dragões podem igualar as águias no topo do poleiro.

Um jogo para acompanhar AO VIVO no Maisfutebol