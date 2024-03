O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal feminina de basquetebol, ao vencer na final o GDESSA Barreiro por 61-42, em Torres Novas.

As águias dominaram todo o encontro e foram para o intervalo já a vencer por 35-26, vantagem que ampliaram no segundo tempo.

Individualmente, brilharam Keilanei Cooper, com 14 pontos, e Letícia Soares, com 11 pontos e 15 ressaltos. No GDESSAM Krystal Freeman, com 13 pontos, foi a mais inconformada.

Depois dos triunfos de 2021 e 2022, o Benfica conquista assim a terceira Taça de Portugal da sua história.