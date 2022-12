A equipa de basquetebol do FC Porto foi ao Funchal vencer o CAB Madeira por 96-80 e, desta forma, destacou-se no topo da classificação da liga, com mais um ponto do que o Benfica e mais três do que o Sporting, antes do dérbi entre as duas equipas de Lisboa que está marcado para a próxima quarta-feira.

A equipa comandada por Fernando Sá chegou ao final do primeiro período com uma vantagem de quatro pontos (24-20) que depois reforçou até ao intervalo, onde chegou já com dez pontos de vantagem sobre a equipa da casa (47-37).

Os visitantes ainda carregaram no terceiro período, com Keven Gomes em plano de destaque, aumentando a diferença para 26 pontos (73-47), para depois gerir a vantagem na etapa final.

Com este triunfo, o FC Porto destaca-se no topo da classificação, passando a contar com mais um ponto do que o Benfica que só joga na próxima quarta-feira, em casa, diante do Sporting. Antes disso, já no próximo domingo, o FC Porto desloca-se a Lisboa para defrontar o Benfica em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal (17h00).

Nos jogos desta quinta-feira, destaque ainda para a derrota da Ovarense na visita à Póvoa (60-65).

Resultados da 12.ª jornada:

Póvoa – Ovarense, 65-60

Imortal – Esgueira, 74-55

CAB Madeira - FC Porto, 80-96

Oliveirense - Vitória de Guimarães, 82-77

Sangalhos – Lusitânia, 18:30

Quarta-feira, 14 dez:

Benfica – Sporting, 19:00

Classificação dos primeiros: FC Porto, 23 pontos/12 jogos; Venfica, 22/11; Sporting, 20/11; Ovarense, 20/12; Oliveirense, 20/12; Esgueira, 17/12.