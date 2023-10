A equipa de basquetebol do FC Porto bateu o Esgueira por 106-82 e somou a terceira vitória consecutiva no campeonato, reduzindo a diferença para o líder Sporting que soma mais um jogo e mais uma vitória no topo da classificação.

Com Cat Barber, Charlon Kloof, Aaron Harrison, Cleveland Melvin e Phil Fayne de início, a equipa comandada por Fernando Sá entrou forte no jogo e chegou ao final do primeiro período com uma vantagem de oito pontos (23-15) que depois dilatou para quinze até ao intervalo (51-36).

A equipa do dragão que vinha de um triunfo no clássico com o Benfica, geriu depois a vantagem e acabou o jogo com uma confortável de 106-82. Aaron Harrison, com 18 pontos, foi o melhor marcador, seguido por Miguel Queiroz e Keven Gomes, ambos com 11.

Com este terceiro triunfo consecutivo, o FC Porto junta-se a um grupo de sete equipas com seis pontos, menos dois do que o líder Sporting que já soma quatro triunfos.