O FC Porto derrotou, esta terça-feira, o Bakken Bears por 89-78 e continua com um registo perfeito na Taça Europa.



Os dragões protagonizaram uma entrada forte na partida e construíram uma vantagem de dez pontos no primeiro período (26-16). Os portistas venceram os dois períodos seguintes e apesar de terem permitido uma ligeira aproximação dos dinamarqueses no último quarto, confirmaram o triunfo.

Para já, o FC Porto está na liderança do Grupo E, com quatro pontos em dois jogos, mais dois do que o Manisa (Turquia) - e tem menos um jogo - e o Bakken Bears, com os suecos do Norrkoping (jogam contra os turcos na quarta-feira) no último posto, com apenas um ponto.