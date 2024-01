O Sporting venceu, esta quarta-feira, o Jovana, por 103-88 e continua na luta pelos quartos de final da Taça Europa.



No João Rocha, os leões foram muito superiores aos lituanos e decidiram a partida com entradas muito fortes no início da partida e após o intervalo. Os parciais registados foram 24-14, 24-24, 31-23 e 24-27. Marcus Lovett esteve brilhante, com o excelente registo de 30 pontos na sua contabilidade.

O Sporting segue em terceiro no grupo, com os mesmos seis pontos que o Légia Varsóvia, derrotado nesta jornada pelo Bahçesehir College, por 66-77, em jogo disputado na Polónia.

Os turcos, com oito pontos, já garantiram uma das vagas na ronda seguinte.