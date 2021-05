Dois dias depois, os Milwaukee Bucks voltaram a derrotar os Brooklyn Nets em Nova Iorque, agora por 124-118.

Giannis Antetokounmpo, estrela da equipa do Wisconsin, voltou a exibir-se ao mais alto nível, tendo anotado 36 pontos e 12 ressaltos e foi bem secundado por Jrue Holiday, que ficou muito perto do triplo-duplo (23 pontos, 10 assistências e 8 ressaltos).

Do lado dos Nets, que ainda não contaram com James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant foram uma vez mais os elementos em destaque, com 38 e 32 pontos, respetivamente, num jogo muito equilibrado e que teve dez alterações de liderança no marcador e outras dez igualdades e no qual a maior agressividade dos Bucks nos ressaltos (55 contra 39) acabou por pesar.

Num dos outros jogos da noite desta terça-feira, de nada valeram desta vez aos Golden State Warriors os oito triplos e 37 pontos de Stephen Curry na derrota com os New Orleans Pelicans por 108-103. Lonzo Ball, base dos Pelicans, anotou 33 pontos, máximo pessoal da carreira na NBA.