O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira o Vitória de Setúbal, por 29-19, em jogo da 25.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

No Pavilhão João Rocha, os leões chegaram ao intervalo a vencer por 15-12 e completaram o triunfo com um parcial de 14-7 na segunda meia hora.

Pedro Valdés, com sete golos, foi o melhor marcador do Sporting e do encontro. Do lado dos sadinos, destacou-se Rúben Santos, com cinco golos.

A equipa comandada por Rui Silva chegou às 14 vitórias seguidas no campeonato antes da importante deslocação ao FC Porto, no próximo sábado, no duelo entre os dois primeiros classificados. Os leões vão procurar ser a primeira equipa a tirar pontos aos dragões, que na primeira volta venceram os verde e brancos.

A jornada 25 fica completa esta quarta-feira, com os restantes seis jogos: às 20 horas jogam-se o Águas Santas-Madeira SAD, o Boavista-Boa Hora e o Belenenses-ISMAI. Às 20h30, há um Benfica-AD Sanjoanense e, às 21 horas, mais dois jogos: FC Gaia-Póvoa Andebol e ABC/UMinho-Avanca.