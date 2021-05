Os Brooklyn Nets, uma das equipas favoritas ao título na NBA, atravessam um mau momento e averbaram nesta quinta-feira à noite a quarta derrota consecutiva.

No desaire fora de casa com os texanos dos Dallas Mavericks por 113-109, de nada valeram aos nova-iorquinos os 45 pontos anotados por Kyrie Irving. O inevitável Luka Doncic voltou a estar em evidência e ficou muito perto de fechar a partida com um triplo duplo (24 pontos, 10 ressaltos e 8 assistências).

Num dos outros jogos do dia, os Lakers foram derrotados pelos Clippers num duelo entre as duas equipas de Los Angeles. Novamente sem LeBron James, os campeões em título correram sempre atrás do prejuízo e acabara derrotados por expressivos 118-94.

Com esta derrota, o apuramento direto dos Lakers para os playoffs continua sem ser uma certeza e há o risco de LeBron James e companhia terem de jogar um play-in, que reúne o 7.º, 8.º, 9.º e 10.º classificados de cada conferência.

Destaque ainda para a vitória dos Washington Wizards sobre os Toronto Raptors por 131-129 após um prolongamento. Russell Westbrook anotou 13 pontos, 17 ressaltos e 17 assistências e atingiu a marca dos 180 triplos-duplos na carreira: está a um de igualar o recorde do histórico Oscar Robertson.