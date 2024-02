O Sporting venceu, na noite desta quarta-feira, na receção ao FC Porto (81-71), na quarta jornada da Taça da Liga de basquetebol, também conhecida por Taça Hugo dos Santos.

No Pavilhão João Rocha, os comandados de Pedro Nuno Monteiro «vingaram» a eliminação da Taça de Portugal, em janeiro, na Invicta. A entrada arrebatadora dos leões, com parciais de 23-17 e 28-19, valeu a vantagem ao intervalo, por 51-36. No reatar do clássico surgiu a resposta dos dragões, que cravaram um ponto de interrogação no marcador durante o terceiro quarto, à boleia do parcial de 12-23 (63-59).

Todavia, nos últimos minutos, e galvanizados por cerca de 700 adeptos, o Sporting repetiu o feito da Liga, em dezembro, e assumiu a liderança do Grupo B da Taça da Liga.

Entre os leões, Eddie Ekiyor foi a estrela que ofuscou os azuis e brancos. O poste canadiano registou 29 pontos e 19 ressaltos. Do outro lado, o capitão Miguel Queiroz (13 pontos e sete ressaltos) e Fayne (14 pontos) alimentaram as esperanças da turma de Fernando Sá.

Na antecâmara da derradeira jornada, o Sporting lidera com oito pontos, mais um em relação ao FC Porto. O pódio é encerrado pelo Imortal, que leva seis pontos, em igualdade pontual com o Vitória SC. De lembrar que apenas o líder do grupo acede, diretamente à final-four da Taça da Liga. Os segundos e terceiros classificados cruzam destinos no play-off.

Estas contas resultam, diga-se, do triunfo do Imortal em Guimarães, diante do Vitória (72-80). Entre os algarvios, estiveram em evidência Trevond Barnes (23 pontos e sete ressaltos) e André Silva (17 pontos e oito ressaltos).

Nos jogos decisivos, o Imortal recebe o Portimonense na noite de 27 de março. A 30 de março, o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães, e o Sporting visita os açorianos do Lusitânia, já eliminados.

Oliveirense na final-four obriga Benfica a play-off

No Grupo A, o Benfica recebeu e «passeou» diante do Esgueira, triunfando por 77-53. Todavia, ressalve-se, a equipa de Norberto Alves foi complacente no segundo quarto. Após um quarto de 27-17, as águias ofereceram aos aveirenses um parcial de 7-17. Por isso, ao intervalo, havia empate a 34 pontos.

No terceiro e quarto quarto, o Benfica «asfixiou» o Esgueira, com parciais de 27-12 e 16-7. Valeu ao bicampeão nacional o acerto de Terrell Carter, que continua a alto nível, depois de brilhar no clássico com o FC Porto, no último fim de semana. Esta noite, o poste norte-americano anotou 23 pontos, 16 ressaltos, três assistências, dois bloqueios e dois desarmes.

Por fim, a Oliveirense é a primeira equipa a assegurar a presença na final-four da Taça da Liga. Os comandados de João Figueiredo precisaram de recorrer a prolongamento para contrariar a noite inspirada do Desp. Póvoa (86-83). O conjunto poveiro foi para o descanso a vencer, à boleia dos quartos de 19-19 e 16-25.

Na segunda parte, a tendência apenas se alterou no quarto quarto (20-22 e 21-10). Num jogo de muitos nervos, o empate a 76 forçou a cinco minutos adicionais de espetáculo.

Nesse curto período, os anfitriões levaram a melhor (10-7) e carimbaram o regresso à fase final da competição, algo que não acontecia desde 2021. Destaque na Oliveirense para Darius Carter (16 pontos, 11 ressaltos) e menção honrosa entre os poveiros para o internacional português Gonçalo Delgado (20 pontos e nove ressaltos).

Vamos a contas neste Grupo A. O Benfica segue-se à Oliveirense, com sete pontos, selando o segundo lugar. O pódio é encerrado pelo Desp. Póvoa e Esgueira, que levam cinco pontos.

Em todo o caso, a 4.ª jornada é apenas encerrada no sábado, em Ovar, com a receção do conjunto vareiro aos madeirenses da Galomar. O vencedor deste duelo assumirá o terceiro posto, com seis pontos.

Na jornada final, a Oliveirense visita a Galomar a 3 de março. No final do mês, no dia 30, o Benfica visita o Desp. Póvoa, e o Esgueira recebe a Ovarense.