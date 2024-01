A equipa de basquetebol do FC Porto recebeu a Oliveirense, em jogo em atraso da 3.ª jornada da liga, e venceu por uma curta diferença de dois pontos (74-72), suficientes, no entanto, para a equipa de Fernando Sá se destacar no topo da classificação, com mais um ponto do que o Sporting.

Um jogo equilibrado do início ao fim, com o FC Porto a registar uma curta vantagem de dois pontos ao intervalo (41-39) que se manteve intata até ao final do jogo, com Anthony Barber e Cleveland Melvin, com dez pontos cada, em especial plano de destaque.

À entrada para o último quarto, mantinha-se a diferença de dois pontos (57-55), mas a Oliveirense passou para a frente a 14 segundos do final, mas um livre de Anthony Barber e um triplo de Cleveland Melvin, que chegou aos 19 pontos, a nove segundos do final, viraram o resultado a favor da equipa da casa.

Com estes três pontos, o FC Porto ultrapassa o Sporting no topo da classificação da fase regular.

Classificação da liga de basquetebol: FC Porto, 23 pontos; Sporting, 22; bem fica, 21; Ovarense, 19; Oliveirense, 18 (menos um jogo); Vitória de Guimarães, 18.

O cesto que decidiu o jogo: