Os Houston Rockets venceram esta quinta-feira os Milwaukee Bucks por 143-136, em jogo da fase regular da NBA.

O jogo foi marcado pelos 50 pontos e 11 assistências de Kevin Porter Jr. que, aos 20 anos, se tornou no mais jovem jogador a atingir a marca de 50 pontos e dez ou mais assistências. Até agora, o mais novo a conseguir este feito tinha sido LeBron James, com 23 anos.

O encontro ficou ainda marcado pela lesão de Giannis Antetokounmpo logo no primeiro minuto, com uma entorse no tornozelo direito.

Kevin Durant foi outro dos destaques da noite, ao marcar 42 pontos e fazer dez assistências na vitória dos Brooklyn Nets sobre os Indiana Pacers por 130-113.

Noutro jogo da noite, os Dallas Mavericks derrotaram o Detroit Pistons por 115-105. Tim Hardaway Jr. foi o melhor marcador com 42 pontos, melhor marca pessoal da carreira.

Outros resultados:

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors, 126-114

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder, 109-95

Denver Nuggets-Toronto Raptors, 121-111