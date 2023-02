A seleção portuguesa de basquetebol sofreu este domingo uma saborosa derrota por 90-82 na Bulgária, uma vez que segurou a vantagem de 10 pontos que tinha conseguido em Coimbra para garantir um lugar na fase de qualificação do Eurobasket2025.

Portugal conquistou o Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação como os mesmos 11 pontos do que os búlgaros, mas mais dois pontos marcados no confronto direto (170-168), depois de uma segunda parte sofrida, em que tudo chegou a parecer perdido.

Com os «reforços» Aleksandar Vezenkov, jogador do Olympiacos que somou 30 pontos, e Codi Miller-Mcintyre, norte-americano naturalizado, a Bulgária vencia por 17 pontos (84-67) a pouco mais de quatro minutos do final e tinha o apuramento à mercê.

Portugal, que só podia perder por 10 pontos, face ao 88-78 de Coimbra, conseguiu, porém, reagir na parte final e, muito à custa da defesa, logrou encurtar a diferença para oito, ao fechar o embate com um parcial de 15-6.

A formação portuguesa não conseguiu esconder o nervosismo, que explicam em parte os cinco lances livres falhados nesta fase decisiva, mas, ainda assim, foi a Bulgária que mais acusou a pressão, não se entendendo com a agressiva defesa dos portugueses.

Travante Williams, com 21 pontos e novo recital de bem defender, Diogo Ventura, com 16, Miguel Queiroz, com 15 e sete ressaltos, e o suplente Rafael Lisboa, com 10, foram os jogadores em maior destaque no conjunto de Mário Gomes.

Na formação da casa, Vezenkov mostrou toda a sua categoria, acertando 10 de 16 tiros de campo (quatro em oito nos triplos), mas também estiveram em grande plano Chavdar Kostov, com 19 pontos, e Pavlin Ivanov, com 18, sendo que, entre os dois, somaram sete lançamentos de três pontos, em 11 tentados.

Os búlgaros tiveram excelentes percentagens de lançamento – 30 em 58 nos tiros de campo (51,7 por cento), incluindo 13 em 27 nos triplos (48,2 por cento), e 17 em 18 nos lances livres (94,4 por cento) -, enquanto Portugal ficou-se pelos 43,6 por cento nos tiros de campo (24 em 55) e falhou nove lances livres (25 em 34 – 73,5 por cento).

A vitória acabou, porém, por nada servir para a Bulgária, que terá de jogar a terceira ronda de pré-qualificação, como a Roménia e o Chipre, enquanto Portugal já está na qualificação, na qual lutará com outras 31 seleções por um lugar no Eurobasket2025.

A parte final do jogo foi, no mínimo, emocionante. Com 4,4 segundos para jogar, Rafael Lisboa teve dois lances livres para sentenciar, mas só marcou um (90-82). Logo a seguir, Codi Miller-Mcintyre ainda tentou um triplo, de longe, que teria dado o apuramento à Bulgária. Não entrou, e começou a festa portuguesa.