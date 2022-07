Confirmada a saída de Lewandowski para o Barcelona, este sábado multiplicaram-se os rumores do reacendimento do interesse do Bayern Munique na contratação de Cristiano Ronaldo, com notícias a darem, inclusive, conta da deslocação de Jorge Mendes a Munique, mas Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do clube bávaro, reiterou, em declarações à Sport 1, que o internacional português não faz parte dos planos do clube para a próxima época.

«Tenho muito respeito por Cristiano Ronaldo, pelo seu sucesso e pela sua carreira, mas, mais uma vez, isso não foi e não é um assunto para nós», atirou o antigo jogador.