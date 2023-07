O Bayern Munique confirmou esta terça-feira a contratação do internacional sul-coreano Kim Min-jae ao Nápoles. O central de 26 anos assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas. Os dois clubes não divulgaram os valores envolvidos, mas o Maisfutebol apurou que a transferência terá custado ao clube bávaro cerca de 50 milhões de euros.

«O Bayern contratou Kim Min-jae (26 anos). O defesa sul-coreano vem do Nápoles e assinou com os campeões alemães até 30 de junho de 2028. Vai envergar a camisola número 3», assinalou o emblema bávaro nas redes sociais.

Kim Min-jae foi determinante na conquista do título italiano, pelo Nápoles, mas agora tem um novo desafio pela frente. «O Bayern é o sonho para qualquer jogador de futebol. Estou realmente ansioso por tudo o que me espera em Munique. Para mim, significa um novo começo e vou continuar a desenvolver-me aqui. Nas conversas com o clube, ficou claro para mim desde o início o quão grande era o interesse que tinham por mim. O meu primeiro objetivo é fazer muitos jogos. Além disso, quero ganhar o máximo de títulos possíveis», destacou o novo companheiro de Raphael Guerreiro.