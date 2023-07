Christoph Freund vai iniciar funções como novo diretor desportivo do Bayern Munique dia 1 de setembro, revelou o clube.



O austríaco, de 46 anos, vai permanecer no Red Bull Salzburgo até fim de agosto. Natural de Salzburgo, Freund passou pela primeira divisão da Áustria como jogador e treinador, tendo entrado no projeto da Red Bull em 2015.



Ocupou o cargo de diretor desportivo do campeão austríaco em 2015 após a saída de Ralf Rangnick.



Freund sucede assim a Hasan Salihamidzic, ex-jogador que foi despedido juntamente com o CEO Oliver Kahn, após a conquista do título em 2022/23.