David Alaba foi apresentado nesta quarta-feira como novo jogador do Real Madrid. O austríaco deixou o Bayern de Munique, ao fim de vários anos e vários títulos, para se aventurar no campeonato espanhol.

Na apresentação, Alaba deixou claro que recebeu várias ofertas, mas a única opção era o Real Madrid. «Decidi dar um passo em frente na minha carreira. Claro que recebi várias propostas, mas só havia uma opção e era o Real Madrid. É a realização de um sonho, é o maior clube do mundo e é o desafio que procurava», disse o jogador de 29 anos.

O defesa admite que ficou triste quando soube que Zidane ia sair do clube, mas animou-se com a chegada de Ancelotti, treinador com quem mantém uma boa relação desde que trabalharam juntos na Alemanha. Sendo um jogador polivalente, Alaba reconhece flexibilidade, podendo jogar em várias posições.

O número que terá na camisola é importante no clube. A camisola 4, que pertencia a Sergio Ramos, passa agora para o austríaco, sabendo desde já o peso que terá.

«Falei com ele [Sergio Ramos] sobre isto, ofereceram-me este número e acho que não havia nenhum outro disponível. Sei o que ele significa para o clube. É uma honra usá-lo e é algo que me motiva muito. É um número que representa força e liderança», disse Alaba.

Ainda em relação ao antigo capitão dos «merengues», agora jogador do Paris Saint-Germain, Alaba garante que não o vai substituir. «Não vim para comparar-me com outros jogadores. Eu sou o David Alaba, vou tentar nivelar o jogo e contribuir com meus pontos fortes».

O Real Madrid já trabalha a nova temporada. No dia 25 viaja para a Escócia, onde terá como adversário de pré-temporada o campeão Rangers.