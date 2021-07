Brahim Díaz vai jogar no AC Milan nas próximas duas temporadas por empréstimo do Real Madrid.



O internacional espanhol volta assim a Milão, onde jogou na última temporada também por cedência do emblema espanhol. O jogador de 21 anos foi utilizado por Pioli em 39 partidas (anotou sete golos).



Brahim Díaz deu nas vistas muito novo no Málaga e saltou de pronto para o Manchester City. Após cumprir todas as etapas de formação em Inglaterra, o futebolista disputou 15 jogos pela equipa principal dos «citizens» antes de voltar a Espanha.



Sem espaço no Bernabéu (fez 21 jogos entre 2018 e 2020), Brahim volta a sair por empréstimo.