FIGURA: Riccieli (Famalicão)

Num momento difícil para a equipa, o capitão assumiu o estatuto e foi à área cntrária marcar o golo que valeu o triunfo ao Famalicão. Riccieli esteve seguro a defender e, na hora de matar o jogo, teve cabeça para os três pontos.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Famalicão

Era o golo da tranquilidade para o Famalicão, que vencia por 1-0. A dez minutos do fim, Simon Banza marcava o segundo golo dos locais e os adeptos respiravam de alívio. Contudo, após consultar o vídeo-árbitro, André Narciso invalidou por mão na bola do francês, obrigando o sofrimento famalicense prolongar-se até ao final.

OUTROS DESTAQUES

Yaya Sithole (Belenenses): Um poço de força no meio campo do Belenenses. Sozinho ia dando conta daquela zona de terreno e não permitia veleidades aos adversário. Yaya Sithole foi o pulmão do meio campo dos azuis do restelo, faltou ser melhor acompanhado.

Luiz Juinor (Famalicão): Num jogo em que o Belenenses teve poucas oportunidades, segurou o jogo empatado com uma excelente defesa ainda na primeira parte. Camará cabeceou para junto do poste e, Luiz Junior, com uma boa estirada, impediu o golo.