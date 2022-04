Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, realçou que os «azuis» querem lutar pelo triunfo na receção ao Sp. Braga, conjunto de «dinâmicas interessantes», este sábado, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

Fruto de duas vitórias, quatro empates e uma derrota nos últimos sete encontros, o último classificado da Liga, com 25 pontos, encurtou para dois a margem para o primeiro lugar acima da linha de água, o 15.º, ocupado nesta altura pelo Arouca, e o técnico assumiu o desejo de prolongar a tendência recente frente ao quarto classificado da tabela.

«Esperamos um jogo difícil, quer pela qualidade do adversário, quer pelo aproximar da decisão. As últimas jornadas têm sempre um peso diferente. Temos melhorado os resultados e continuamos a nossa luta, contra uma equipa com dinâmicas interessantes, à esquerda e à direita. Estamos preparados para ir em busca dos três pontos, para o nosso objetivo», disse, na conferência de antevisão ao desafio marcado para as 21h00, no Estádio Nacional.

Treinador nos escalões de formação dos minhotos durante as épocas 2017/18 e 2018/19, Franclim Carvalho disse conhecer bem a «exigência» que reina no próximo adversário, sobretudo por parte do presidente, António Salvador, e vincou que a equipa minhota é «muito difícil» de bater, independentemente da vitória de segunda-feira sobre o líder FC Porto, pela primeira vez derrotado no campeonato.

Agradado com o facto de o Belenenses SAD acumular mais pontos na segunda volta do que na primeira – 14 contra 11 -, o técnico reconheceu também que os seus jogadores têm sido mais fortes em casa – 18 pontos nessa condição -, mas lembrou que a equipa tem de se focar em cada jogo para atingir a permanência, mesmo que dois dos três embates que restam se joguem em casa.

«Já fizemos mais pontos do que na primeira volta, mas não adianta estarmos em falar em casamento – festejar a permanência no final da época - sem viver o namoro. Amanhã [sábado] temos um episódio de namoro, em que queremos três pontos», comparou.

O líder dos «azuis» rejeitou ainda que a sua equipa tenha feito uma «má primeira parte» no jogo anterior, diante do Estoril-Praia, em que chegaram ao intervalo a perder por 2-0, antes de igualarem na segunda metade, e pediu à linha defensiva para manter, frente ao Sp. Braga, «o posicionamento alto» exibido perante os canarinhos.

Sem Diogo Calila e Abel Camará, expulsos na jornada anterior, Franclim Carvalho frisou ainda que o grupo encara a luta decisiva pela permanência com sentimentos de «tranquilidade, ambição e alegria».