Filipe Cândido está de saída do comando técnico do Belenenses, depois de ter pedido a demissão, e a SAD já pensa em substitutos. Nesse sentido, o nome de Júlio Velasquez ganhou força.

A SAD do Belenenses já falou com o treinador e nesta altura as duas partes estão a avaliar a hipótese de Julio Velasquez regressar ao comando técnico da equipa, que já orientou durante época e meia, em 2015 e 2016.

Para já, houve apenas conversas e a hipótese está a ser analisada, pelo que, ao que foi possível saber, não deve haver uma definição antes do jogo com o Famalicão, agendado para a próxima quinta-feira.

Júlio Velasquez, de 40 anos, está sem clube desde que deixou o Marítimo, no início de novembro, e até já teve uma possibilidade de regressar ao ativo na Liga, mas achou, na altura, que não era o momento, por ter saído do Marítimo há pouco tempo.

Já Filipe Cândido deixa a equipa após a segunda vitória, em casa, frente ao Arouca, tendo somado ainda dois empates e seis derrotas, que custam à equipa o último lugar da Liga e a eliminação da Taça de Portugal.