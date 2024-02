Vasco Faísca não resistiu à série negra de dez jogos sem vencer na II Liga e rescindiu o contrato que o ligava ao Belenenses depois de ter chegado a um «comum acordo» com o clube do Restelo.

«Ao treinador Vasco Faísca, bem como à equipa técnica que o acompanhou nesta passagem pelo Estádio do Restelo, o Belenenses agradece o trabalho desenvolvido desejando-lhes os maiores sucessos profissionais e pessoais», escreveu o clube em comunicado.

O Belenenses informa ainda que « muito em breve» dará a conhecer os nomes da nova equipa técnica.

O Belenenses está, nesta altura, no último lugar da classificação da II Liga, com apenas 15 pontos em 23 jornadas, já a sete do Leixões, que está na posição de play-off.