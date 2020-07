O treinador do Belenenses SAD, Petit, afirmou este sábado que espera um jogo difícil ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, reconhecendo que este tipo de jogos, ante as equipas da frente da classificação, são ambicionados por todos e definidos nos «pormenores, concentração e atitude».

«O FC Porto é forte nas bolas paradas, até quando o jogo está muito ‘quadrado’ e os jogadores não conseguem sobressair. Vamos defrontar uma equipa forte, mas os nossos jogadores querem demonstrar que têm qualidade», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 30.ª jornada da I Liga.

O treinador da equipa azul admite que o jogo com o líder do campeonato vai ter um início sofrido, porque o FC Porto vai querer marcar cedo. «Num jogo de futebol, não se consegue estar sempre com a posse da bola. Se tivermos bola, o FC Porto vai ter de andar atrás dela. Sabemos que vamos sofrer, pois o FC Porto vai entrar forte e vai querer marcar nos primeiros minutos, mas os jogadores têm de desinibir-se, ter personalidade, saber atacar, saber defender e saber sofrer», sublinhou.

Petit salienta que o Belenenses tem de olhar para si na luta pela permanência, mas que há atenção a todos, «aos que estão abaixo e aos que estão acima» na classificação. À partida para esta jornada, o Belenenses SAD é 14.º classificado, com 31 pontos, quatro acima da primeira equipa em zona de descida, o Portimonense (17.º, com 27 pontos).

O guarda-redes Koffi já é opção para Petit após cumprir um jogo de castigo. Os defesas Eduardo Kau, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Francisco Varela permanecem entregues ao departamento médico.

O FC Porto-Belenenses SAD joga-se a partir das 21h30 de domingo, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.