O treinador do Belenenses fez a antevisão do encontro diante do Famalicão e disse espera um adversário mais forte do que aquele que foi goleado pelo Benfica na primeira jornada do campeonato.

«O Famalicão vale muito mais do que o resultado que teve na semana passada. Não é fácil avaliar, porque só tiveram um jogo contra o Benfica. Penso que poderá haver algumas mudanças, também têm chegado jogadores», começou por dizer Petit na antevisão ao jogo.

Depois da vitória no D. Afonso Henriques, por 1-0, no arranque da Liga, Petit quer «dar continuidade» ao bom momento, «sabendo que este é um adversário completamente diferente».

O treinador do Belenenses assumiu que ainda espera «dois ou três jogadores», de forma a construir «um plantel equilibrado em todas as posições» e garantindo «uma disputa saudável».

Petit pretende «um núcleo de 15 a 17 jogadores» aos quais se vão juntar atletas da equipa B e sub-23, com a ideia de «uma equipa a jogar com alegria e intensidade no jogo».

O Belenenses recebe o Famalicão, esta segunda-feira, no Estádio Nacional do Jamor, a partir das 19h45.