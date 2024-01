O embate entre o Union St. Gilloise e o Anderlecht, relativo aos quartos de final da Taça da Bélgica, esteve interrompido por vários minutos, depois dos adeptos da equipa de Bruxelas terem atirado vários objetos para o relvado. Foi Vertonghen, antigo central do Benfica, que conseguiu acalmar os adeptos de forma a que o jogo fosse retomado.

O Anderlecht, que no campeonato está a oito pontos do St. Gilloise, estava já a perder por 2-0, diante de um adversário reduzido a dez, quando se registarem os incidentes nas bancadas. Foi precisamente depois do segundo golo da equipa da casa, marcado pelo luso-francês Kévin Rodrigues, na conversão de uma grande penalidade, que os adeptos do Anderlecht reagiram de forma pouco desportiva.

Voaram dezenas de adeptos para o relvado, levando o árbitro a interromper a partida. Foi nessa altura que o antigo central do Benfica foi junto dos adeptos pedir calma, mas os ânimos continuaram exaltados e o árbitro mandou toda a gente para o balneário.

Pouco mais de dez minutos depois, Vertonghen, acompanhado por Theo Leoni, voltou a falar com os adeptos e o jogo, ainda com quinze minutos por disputar, acabou por ser retomado.

Antes dos incidentes, o St. Gilloise já tinha marcado dois golos. Lapoussin abriu o marcador, aos 26 minutos, antes da expulsão de Mac Allister, aos 32. Mesmo reduzido a dez, a equipa da casa voltou a marcar, ao minuto 62, no tal penálti convertido por Kévin Rodrigues.

Já depois do jogo ser retomado, o Anderlecht ainda reduziu a diferença para 2-1, com um golo do dinamarquês Dreyer, já em tempo de compensação, mas a festa foi mesmo da equipa da casa que, além da liderança na liga belga, está agora também nas meias-finais da Taça da Bélgica.