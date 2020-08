Depois dos exames médicos realizados no sábado no Hospital da Luz, o plantel do Benfica regressou este domingo ao centro de treinos no Seixal para cumprir testes físicos.

Para esta segunda-feira está marcado o regresso aos treinos sob o comando de Jorge Jesus, que continuará a limar as arestas no que diz respeito à constituição do plantel que pretende montar para 2020/21.

A próxima época do Benfica inicia-se a 15 ou 16 de setembro com a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os adversários ficarão a conhecer a 31 de agosto o nome do adversário.