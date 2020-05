David Luiz recordou nesta quinta-feira os primeiros meses ao serviço do Benfica e revelou que chegou a ter uma proposta do FC Porto. O defesa-central chegou a Portugal no início de 2007 e tinha contrato com os encarnados até final da época. Entretanto, surgiram vários interessados no seu concurso.



«Tinha contrato até maio. Entretanto, o Benfica ofereceu-me um contrato de cinco anos, mas surgiram inúmeros clubes a oferecer 30, 40, 50 vezes mais. Tive até uma proposta do nosso arquirrival, o FC Porto. Mas os meus pais sempre me ensinaram que não se cospe no prato onde se come. Assinei cinco anos pelo Benfica e passado alguns meses quebrei o pé. Recuperei, voltei a jogar e passados alguns meses quebrei o pé novamente. Imagina se eu tivesse ido para outro clube? O Benfica tratou-me bem desde o primeiro dia», explicou o jogador, em declarações à BTV.



O internacional brasileiro ficou no Benfica até janeiro de 2011. Desde então, representou o Chelsea, o Paris Saint-Germain e o Arsenal. Aos 33 anos, David Luiz continua a manifestar o desejo de terminar a carreira ao serviço dos encarnados.



«Sempre falei que gostava de encerrar a carreira no Benfica, mas não sei quando. Sei é que quero ter pernas, para fazer parte, não vou para me arrastar. Para já, assumi este desafio no Arsenal e, para além disso, tenho de reconhecer que o Benfica neste momento está bem servido», salientou.



David Luiz deixa, de qualquer forma, uma garantia: «O meu sonho é voltar a pisar o Estádio da Luz, voltar a vestir a camisola do Benfica. Vai ser um dos dias mais emocionantes da minha vida. Quero voltar a vestir o manto sagrado, usar o meu 23 no Benfica».