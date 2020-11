A 14 de janeiro de 2009, o Estádio da Luz recebeu a visita de uma lenda viva do futebol.

Diego Armando Maradona era então selecionador da Argentina e deslocou-se a Portugal para assistir ao Benfica-Olhanense, jogo a contar para a Taça da Liga.

No clube da Luz alinhavam dois argentinos: Pablo Aimar e Angel Di María. O primeiro assistiu ao jogo da tribuna e o segundo saiu do banco na segunda parte para assinar um momento de particular beleza que culminou no 4-1 final favorável ao Benfica.

Maradona gostou do que viu, aplaudiu e dois meses depois começou a começou a convocar Di María para a seleção, não tendo abdicado do jogador no Mundial 2010, na África do Sul.

O golo de Di María e os aplausos de Maradona recuperados agora pelo Benfica: