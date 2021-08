A receção do Benfica ao Spartak Moscovo desta terça-feira (20h00), da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marca o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz.

Devido à pandemia da covid-19, as bancadas têm ficado vazias, realidade que vai mudar esta terça-feira.

A última vez que o Estádio da Luz teve público, foi a 29 de outubro de 2020, diante do Standard Liège, encontro em que foi permitido o preenchimento de 7,5% da capacidade do Estádio.

Desta vez, as regras permitem uma ocupação de 33% do total da lotação do recinto, mais de 20 mil espectadores.

