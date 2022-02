Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o empate com o Ajax, explicou a polivalência de Gonçalo Ramos e elogiou Adel Taarabt.

«O Gonçalo mostra que é importante correr muito. Fruto da formação, jogou em várias posições e pode agora ter rendimento também tanto no meio-campo como a avançado. E dá-nos capacidade para jogar de forma diferente, atuando como segundo avançado ou terceiro médio. Depois depende da estratégia para cada jogo.

[Taarabt voltou a ser titular, fez grande exibição e acabou ovacionado]

«O Adel é jogador do plantel, tem trabalho muito bem nestas semanas e perante a oportunidade que teve, aproveitou. Está a dar rendimento à equipa. Consegue ver o jogo mais à frente com receções orientadas. Está a atravessar um bom momento e isso vê-se, fruto do que corre e dá à equipa.»