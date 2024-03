A seleção sub-21 espanhola venceu a Bélgica esta terça-feira, em Almería, por 1-0.

O lateral-esquerdo Álvaro Carreras, do Benfica, foi titular na seleção do país vizinho, que venceu graças a um golo de Mateo Joseph, já aos 88 minutos.

Com este triunfo, os espanhóis sobem à liderança isolada do Grupo B de qualificação para o Europeu, com 16 pontos, à frente de Escócia e Bélgica, que têm 13.