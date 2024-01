Jurásek tem jogado muito pouco, Juan Bernat está lesionado há várias semanas, e por isso o Benfica aproveitou o mercado de inverno para voltar a reforçar o lado esquerdo da defesa: o eleito, tal como o Maisfutebol noticiou, é Álvaro Fernández.

O lateral-esquerdo que estava ao serviço do Granada chega à Luz por empréstimo do Manchester United, naquela que será a segunda experiência no estrangeiro do jovem de 20 anos.

Mas não é a primeira vez que o lateral espanhol estará em Portugal, nem tão pouco a primeira que cruza o destino com o Benfica.

Em 2016, ainda ao serviço do Deportivo da Corunha, Álvaro Fernández veio a Portugal jogar um torneio de formação, no qual defrontou o Benfica. Não só defrontou, aliás, como marcou um golaço... de bicicleta.

O próprio, na altura, partilhou esse momento nas redes sociais. «Golitooo contra o Benfica», escreveu.