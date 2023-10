Recuperado da lesão sofrida diante do Inter na Liga dos Campeões, Angel Di María voltou aos relvados este sábado, no empate do Benfica com o Casa Pia (1-1), na Luz.

Após a partida, o internacional argentino apelou à «união» no universo encarnado para que a equipa dê a volta ao mau momento.

«Não foi o resultado que queríamos, mas ainda falta e temos de continuar a lutar por todos os objetivos. Já conquistámos a Supertaça e agora vamos procurar todos os títulos que faltam. Temos de estar mais unidos do que nunca. Vamos, Benfica», escreveu Di María no Instagram.

Refira-se que o camisola 11 das águias entrou aos 64 minutos para o lugar de David Neres.