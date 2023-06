Depois do triunfo do Athletico Paranaense na última madrugada, na receção ao Alianza Lima (3-0), o guarda-redes Bento foi confrontado com uma alegada oferta do Benfica que foi rejeitada pelo clube brasileiro.

O jogador de 24 anos não confirmou a proposta, mas abordou o interesse dos encarnados.

«Não mudou nada, o que eu sei é o que vocês sabem. Sigo aqui no Athletico e sigo focado. Saiu que houve uma [resposta] negativa, para mim não muda nada. Tenho contrato com o Athletico, é a minha casa, cresci aqui e sou muito feliz aqui. Se for para acontecer, espero e quero que seja bom para todos», afirmou na zona de entrevistas rápidas.

«Dececionado? Jamais. O meu sonho era jogar no Athletico e realizei esse sonho. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas enquanto estiver aqui vou dar o meu melhor», completou.

Bento comentou ainda os elogios de Ederson e Alisson, além de assumir que tem o sonho de «jogar na Europa».