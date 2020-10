Depois de três anos a viver em Lisboa, quando representou o Benfica, Javi Garcia chegou neste mercado de verão ao Boavista e já se apaixonou pela cidade do Porto. O médio espanhol tem partilhado nas redes sociais várias fotografias na Invicta, mostrando as maiores belezas da cidade: seja na Foz, na Ribeira, no Cais de Gaia, no Parque da Cidade ou na praia de Lavra, Javi Garcia tem aproveitado o tempo para passear com a mulher Elena Gomez e com as duas filhas por locais verdadeiramente espetaculares.

As fotografias que o médio espanhol publica têm colhido muitas reações, de jogadores portugueses e espanhóis, também eles maravilhados com a beleza dos locais.

Uma das fotos na Ribeira, de resto, foi comentada por Iker Casillas, que lhe atirou com um «conheço bem essa zona», lembrando que também ele passeou muito pelo Porto. Javi Garcia respondeu num tom de brincadeira, escrevendo «tu és um gato de rua». Já Alberto Bueno, que passou vários anos no Porto, comentou com vários emojis de um coração. Pode ver as fotografias em causa na galeria associada a este artigo.