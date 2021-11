Convocado para a seleção do Brasil, Lucas Veríssimo lesionou-se com gravidade no jogo do Benfica contra o Sp. Braga e disse adeus ao que resta da temporada 2021/22.



Na véspera do jogo contra a Argentina, Tite revelou uma conversa com o defesa-central dos encarnados quando respondia a uma questão sobre Dani Alves.



«Enviei uma mensagem ao Dani Alves a desejar-lhe sucesso. Tanto a ele como a todos os que foram pré-convocados. Da mesma forma que conversei hoje [segunda-feira] com o Lucas Veríssimo. Desejei-lhe uma grande recuperação. Os jogadores que estão na nossa lista já estiveram connosco e temos um grande respeito por todos. O objetivo é que eles joguem ao mais alto nível, de forma extraordinária, pois só assim poderão servir o Brasil», referiu, em conferência de imprensa.



Veríssimo, duas vezes internacional pelo Brasil, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior no joelho direito e estará de fora durante cerca de oito meses.