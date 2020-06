O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Santa Clara, na Luz, para a 28.ª jornada da Liga 2019/20 que os açorianos venceram por 4-3. O técnico respondeu sobre Zivkovic, que não jogava desde março de 2019.

«Senti que neste momento podia contar com ele. Queria espaço interior e meia distância. Fico feliz por ele se ter reencontrado com o seu jogo, porque ajudou a equipa a marcar os três golos e a fazer a primeira reviravolta. Contexto ideal? Os contextos e oportunidades surgem na melhor altura. A situação de não jogar há algum tempo, senti que ele jogou e bem. Recordo que o primeiro golo e o terceiro e várias ocasiões surgiram do lado direto. Mérito dele. O Adel [Taarabt] apresentou-se da mesma maneira, entrou num jogo com o Tondela, entrou e entrou bem.»