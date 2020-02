Bruno Lage aproveitou a conferência de imprensa após a derrota com o FC Porto para esclarecer que não há qualquer caso com Gabriel, que ficou de fora do clássico por um problema ocular.

«Está tudo bem com ele. Passou o dia de hoje no hospital a fazer exames, mas não ficou lá», começou por dizer o técnico, esclarecendo depois um eventual castigo ao médio brasileiro: «As pessoas vão pôr a mão na consciência de tanta barbaridade que foi dita sobre o Gabriel. Um jogador que já nos deu tanto, que já se lesionou em campo duas vezes no joelho com gravidade, um jogador sempre com uma atitude tremenda... Pensar que o treinador o castigou porque no final do jogo não comeu a sande de courato e bebeu o Sumol com a equipa... Vocês nem sabem se ele tinha autorização ou não, se o jantar é obrigatório ou não e se houve algum problema ou não. Ou o que lhe aconteceu num lance em que ele fez o cabeceamento e marcou o golo [contra o Famalicão, para a Taça].»

Lage lembrou ainda que «quiseram fazer um caso do Gabriel, como há uns tempos quiseram fazer um caso sobre o Jonas». «Durante meses alimentaram uma polémica sobre o Jonas. Depois ele escreveu o livro a esclarecer e não houve uma pessoa a fazer mea culpa», concluiu.