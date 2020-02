Bruno Lage esteve na sala de imprensa no Estádio do Dragão e após a derrota no clássico frente ao FC Porto respondeu à questão sobre o campeonato estar relançado, agora que viu a distância para o rival reduzir-se de sete para quatro pontos.

«Perder os dois jogos para o FC Porto significa o mesmo que significou para o FC Porto no ano passado ter perdido os dois jogos com o Benfica. Mas o campeonato não é só entre estas duas equipas. Não íamos mudar a nossa maneira de trabalhar. A equipa tem de estar sempre preparada para dar boa resposta, independentemente dos pontos. No ano passado saímos daqui com dois pontos de vantagem, nunca baixámos a guarda. Este ano saímos com quatro. Temos estado em alerta constante», afirmou o técnico do Benfica numa conferência que teve a assistir Rui Costa, administrador da SAD encarnada, e o diretor-geral para o futebol Tiago Pinto.