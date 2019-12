Rui Costa faz um balanço extremamente positivo do trabalho de Bruno Lage no comando do Benfica, e por isso diz que a renovação de contrato, oficializada recentemente, é a consequência natural disso mesmo.

Em entrevista à TVI à margem da atribuição do prémio «Golden Boy», o administrador da SAD do Benfica não louvou apenas a aposta na formação.

«O João subiu à primeira equipa com Rui Vitória, teve o seu processo de adaptação, e depois, em janeiro, com a chegada de Bruno Lage, assumiu-se como titular. Mas no Benfica os processos são conjuntos, não andamos à procura de quem fez isto ou aquilo», começou por dizer.

«O Bruno renova pelo excelente trabalho que tem feito: campeão, líder do campeonato, aproveitamento dos jogadores que já tínhamos, dos jogadores que vieram de baixo. O trabalho está a ser excelente, e estamos muito contentes com o trabalho dele. Daí a renovação, merecida e planeada e há muito tempo. Era uma questão de formalizar. Estamos extremamente satisfeitos com aquilo que está a ser feito no clube, e tentaremos dar o máximo de continuidade e melhorar aquilo que for preciso», acrescenta.

Ainda a propósito da aposta na formação e na distinção atribuída a João Félix nesta segunda-feira, três anos depois de Renato Sanches, Rui Costa manifesta a convicção de que o Benfica pode ter um terceiro «Golden Boy» em breve, ainda que seja difícil lançar o nome de um candidato.

«Eu já não sou (risos). É difícil. E digo isto com orgulho, com uma satisfação tremenda, pois entre os que já estão na primeira equipa, e com aqueles que temos a certeza que podem lá chegar, a ambição é que, dentro de pouco tempo, possamos estar aqui a festejar um jogado nosso a receber o Golden Boy novamente», afirma.

«É uma satisfação enorme para qualquer adepto olhar para o campo e ver esta qualidade vinda da formação. Não é nada mais, nada menos, do que a prova de que o trabalho está a ser bem feito e é para continuar. Olhando para este dia, em que o João recebe o prémio, e para os talentos que temos na equipa principal, dá-nos a cara ideia que estamos no caminho certo e é para continuar», remata Rui Costa.

Relativamente ao sorteio dos dezasseis-avos da Liga Europa, que colocou o Shakhtar no caminho do Benfica, o administrador da SAD encarnada diz que nenhuma das equipas pode falar de sorte.

«Nem nós, nem o Shakhtar. Se eu disser que não foi o melhor sorteio, tenho a certeza que o Professor [Luís Castro] diz o mesmo. São duas equipas que saem da Liga dos Campeões e que se encontram logo na primeira eliminatória. Não foi o melhor sorteio para ambos, mas foi o que calhou, e é esse jogo que vamos ter de preparar. Respeitando ao máximo o Shakhtar, é uma ótima equipa, mas com as nossas qualidades, esperanças e ambições. Acredito que vai ser uma ótima eliminatória, decidida até ao fim», conclui.