João Cancelo é hoje reconhecido em todo o mundo, depois de ter representado grandes clubes da Europa, antes de chegar ao Manchester City.

O internacional português jogou no Valência, Inter Milão e Juventus, mas foi no Benfica que passou quase toda a formação, depois de se ter iniciado no Barreirense.

E conforme recorda agora, em entrevista à plataforma Benfica Play, não foi fácil para quem lidou com ele na formação, uma vez que em jovem, Cancelo destoava dos companheiros da formação das águias.

«Eu era muito malcomportado, muito rebelde. Se perguntar ao Bernardo [Silva], ao Fábio Cardoso, Ivan Cavaleiro… eu era o mais rebelde do Seixal. O único que mais fora do contexto», revela, sorridente.

Ainda assim, o jogador nunca deixou que essa rebeldia se impusesse no crescimento enquanto jogador e conseguiu cumprir todas as etapas da formação e chegar à equipa principal do Benfica com apenas 18 anos.

«Quem conhece a minha história sabe que eu tive uma infância difícil. Por isso, chegar à equipa principal com 18 anos, no clube do meu coração, deixou-me eufórico», confessa.

Apesar da rebeldia, Cancelo assegura que sempre teve uma enorme dedicação ao futebol, tendo abdicado de vivências habituais da adolescência, como saídas à noite com os amigos. Algo de que, garante, não se arrepende.

«Os sacrifícios que fiz estou agora a beneficiar deles. Porque tenho a vida que quero e posso dar a vida que quero à minha namorada e à minha filha que vem aí», orgulha-se.