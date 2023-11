O Benfica averbou a quarta derrota em igual número de jornadas na fase de grupos da Liga dos Campeões, desta feita no reduto da Real Sociedad (3-1), e já não tem hipóteses de apuramento para os oitavos de final da competição.

Com zero pontos, um golo marcado e sete sofridos no Grupo D, a equipa encarnada regressou nesta quinta-feira a Portugal, virando o foco para o dérbi frente ao Sporting.

A comitiva saiu do Aeroporto de Figo Maduro por volta das 13h30 e tinha apenas à espera dois jovens adeptos do Sporting que, apercebendo-se do aparato, decidiram brincar com situação, mostrando uma camisola leonina à passagem do autocarro.

Rui Costa, presidente do Benfica, seguiu viagem num automóvel particular, enquanto o grupo partiu em direção ao Seixal, para mais um momento de absoluta tranquilidade, face à ausência de adeptos encarnados.